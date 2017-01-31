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П.Порошенко поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ - Елисеев

П.Порошенко поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ - Елисеев

Киев • УНН

 • 9502 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил украинским дипломатам проинформировать об обострении ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, а также распорядился инициировать заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает УНН.

"В последнее время очень напряженная ситуация вокруг Авдеевки. Есть информация, что в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки. Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки ", - отметил он.

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"Сейчас Президент поручил министру иностранных дел быть на контакте с членами Совбеза ООН и наш посол готовит соответствующее обращение. Кроме того были контакты с ОБСЕ, которое тоже готовит свою реакцию на происходящее вокруг Авдеевки ", - заявил Елисеев.

"Также Президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - добавил заместитель главы АП.

Напомним, первый заместитель председателя Донецкой ВГА Евгений Вилинский заявляет, что в ближайшее время в Авдеевке запустят мощный генератор для обеспечения города теплом.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов. Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

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