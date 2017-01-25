П.Порошенко: для мене трагедією був би колапс Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Кажуть, що Путін сказав, що для нього розпад Радянського Союзу був найбільшою трагедією 90-х років. Для мене трагедією був би колапс Євросоюзу. Про це Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю фінським ЗМІ “Helsingin Sanomat” та “Iltalehti”, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили в АП, Президент висловив занепокоєння ситуацією, яка нині склалася в ЄС.
“Кажуть, що Путін сказав, що для нього розпад Радянського Союзу був найбільшою трагедією 90-х років. Для мене трагедією був би колапс Євросоюзу”, — зазначив він.
Крім того, як відзначили у прес-службі, П.Порошенко назвав головним завданням на підтримку України забезпечення єдності: “Нам найбільше потрібна єдність Європейського Союзу. Нам потрібна солідарність з Україною”. При цьому він відзначив, що Фінляндія в цій ситуації відіграє надзвичайно важливу роль, тому що фінський уряд, парламент, президент і народ єдині в питаннях цінностей разом з іншими членами ЄС.
Президент також підкреслив, що фінський народ розуміє, що відбувається в Україні через війну, адже вони пережили Зимову війну.
“Маннергейм був об’єднуючим лідером народу. Ми впевнені у своїй позиції щодо Росії. Не зважаючи на те, що російська армія є значно потужнішою, ми в змозі захистити нашу державу, наші власні європейські цінності. Цим пояснюється популярність постаті Маннергейма серед нас”, — зазначив Петро Порошенко. Він також нагадав, що під час офіційного візиту відвідав Музей маршала К.Маннергейма.
Раніше Петро Порошенко заявив в інтерв’ю фінським ЗМІ, що російський президент Володимир Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, впливаючи на окремі держави.