П.Порошенко: для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза

Как сообщили в АП, Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в ЕС.

"Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза ", - отметил он.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, П.Порошенко назвал главной задачей на поддержку Украины обеспечение единства: "Нам больше всего нужно единство Европейского Союза. Нам нужна солидарность с Украиной ". При этом он отметил, что Финляндия в этой ситуации играет чрезвычайно важную роль, потому что финское правительство, парламент, президент и народ едины в вопросах ценностей вместе с другими членами ЕС.

Президент также подчеркнул, что финский народ понимает, что происходит в Украине из-за войны, ведь они пережили Зимнюю войну.

"Маннергейм был объединяющим лидером народа. Мы уверены в своей позиции в отношении России. Несмотря на то, что российская армия значительно мощнее, мы можем защитить наше государство, наши собственные европейские ценности. Этим объясняется популярность фигуры Маннергейма среди нас ", - отметил Петр Порошенко. Он также напомнил, что во время официального визита посетил Музей маршала К.Маннергейма.

Ранее Петр Порошенко заявил в интервью финским СМИ, что российский президент Владимир Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, воздействуя на отдельные государства.