П.Порошенко дав старт року Японії в Україні

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі з Послом Японії в Україні Сіґекі Сумі, Глава держави висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності і територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.

“Це є дуже символічним, що Рік Японії в Україні буде відбуватися в 25-у річницю встановлення дипломатичних стосунків між нашими країнами”, — сказав Президент.

Глава держави також висловив переконання, що ця подія стане важливою віхою в українсько-японських двосторонніх взаєминах, сприятиме зближенню культур та народів, посилить міжлюдські контакти.

П.Порошенко, як повідомляється, також відзначив роль Японії в наданні допомоги Україні в проведенні рішучих структурних реформ... та наголосив, що Декларація Саміту “Великої сімки” у м.Ісе-Сіма в травні 2016 року підтвердила безумовну підтримку лідерами провідних країн світу суверенітету та територіальної цілісності України.

“Ми також високо цінуємо незмінну позицію японської сторони щодо невизнання окупації Росією Криму, а також готовність всебічно сприяти консолідації зусиль міжнародної спільноти для забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей”, — сказав П.Порошенко.

Також наголошується, що в свою чергу, Посол Японії в Україні Сіґекі Сумі подякував Президентові за високе визнання ролі його країни, яке підтверджується проведенням року Японії в Україні.

“Це є надзвичайно важливим. Відносини між Японією і Україною ніколи не були такими близькими, як сьогодні”, — сказав посол. Він також наголосив, що “відзначення Року Японії є важливим не лише для політиків чи бізнесменів, а також для звичайних людей, які відчувають і розуміють важливість взаємодії двох країн”.

У прес-службі додали, що Посол Японії зазначив, що після Євромайдану значна кількість великих японських компаній розпочала свою активну економічну діяльність в Україні.

“Якщо великі компанії почали інвестувати в Україну, це означає, що й інші компанії будуть вкладати кошти у вашу країну”, — сказав С.Сумі.

Відмічається, що Президент України також висловив переконання, що цього року відбудеться прогрес в питаннях візової лібералізації для українців з метою спрощення відвідання Японії, а також активізація та збільшення прямих японських інвестицій в економіку України. Він навів приклади успішних японських інвестиційних проектів 2016 року, які вже працюють на заході України і створюють тисячі робочих місць.

“Це прекрасна характеристика рівня довіри та рівня підтримки, які демонструє японський бізнес і японський Уряд по відношенню до України”, — підсумував П.Порошенко.

Також повідомляється, що Глава держави передав запрошення Прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе відвідати Україну в цьому році.