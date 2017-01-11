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П.Порошенко дал старт года Японии в Украине

П.Порошенко дал старт года Японии в Украине

Киев • УНН

 • 7250 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании года Японии в Украине и поблагодарил восточную страну за неизменную и твердую поддержку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как отмечается в сообщении, во время встречи с Послом Японии в Украине Сигеки Суми, Глава государства выразил слова благодарности Японии за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.

"Это очень символично, что Год Японии в Украине будет проходить в двадцать пятую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Президент.

Глава государства также выразил убеждение, что это событие станет важной вехой в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.

П.Порошенко, как сообщается, также отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине в проведении решительных структурных реформ... и подчеркнул, что Декларация саммита "Большой семерки" в г.Исе-Сима в мае 2016 г. подтвердила безусловную поддержку лидерами ведущих стран мира суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы также высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", - сказал П.Порошенко.

Также отмечается, что в свою очередь, Посол Японии в Украине Сигеки Суми поблагодарил Президента за высокое признание роли его страны, что подтверждается проведением года Японии в Украине.

"Это очень важно. Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня", - сказал посол. Он также отметил, что "празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран".

В пресс-службе добавили, что Посол Японии отметил, что после Евромайдана значительное количество крупных японских компаний начали свою активную экономическую деятельность в Украине.

"Если крупные компании начали инвестировать в Украину, это значит, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну", - сказал С.Суми.

Отмечается, что Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году будет прогресс в вопросах визовой либерализации для украинцев в ​​целях упрощения посещения Японии, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины. Он привел примеры успешных японских инвестиционных проектов 2016 года, которые уже работают на западе Украины и создают тысячи рабочих мест.

"Это прекрасная характеристика уровня доверия и уровня поддержки, которые демонстрирует японский бизнес и японское Правительство по отношению к Украине", - подытожил П.Порошенко.

Также сообщается, что Глава государства передал приглашение Премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.

Украинские Национальные Новости

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