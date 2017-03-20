П.Порошенко: через блокаду окупованих територій уповільниться зростання ВВП

“Я не хочу і не буду виглядати не достатньо оптимістичним, але Мінфін прогнозує не лише бюджетні втрати, але й уповільнення зростання ВВП внаслідок розриву технологічних ланцюжків промисловості внаслідок блокади”, — сказав П.Порошенко, додавши: “Хто за це буде відповідати?”.

Нагадаємо, П.Порошенко не виключив збільшення витрат на безпеку і оборону.