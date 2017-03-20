П.Порошенко: через блокаду окупованих територій уповільниться зростання ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство фінансів прогнозує уповільнення зростання ВВП через блокаду окупованих територій. Про це, виступаючи на засіданні Ради регіонального Розвитку, заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Я не хочу і не буду виглядати не достатньо оптимістичним, але Мінфін прогнозує не лише бюджетні втрати, але й уповільнення зростання ВВП внаслідок розриву технологічних ланцюжків промисловості внаслідок блокади”, — сказав П.Порошенко, додавши: “Хто за це буде відповідати?”.
Нагадаємо, П.Порошенко не виключив збільшення витрат на безпеку і оборону.