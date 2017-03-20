П.Порошенко: из-за блокады оккупированных территорий замедлится рост ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство финансов прогнозирует замедление роста ВВП из-за блокады оккупированных территорий. Об этом, выступая на заседании Совета регионального Развития, заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Я не хочу и не буду выглядеть недостаточно оптимистичным, но Минфин прогнозирует не только бюджетные потери, но и замедление роста ВВП в результате разрыва технологических цепочек промышленности вследствие блокады", - сказал П.Порошенко, добавив: "Кто за это будет отвечать?".
Напомним, П.Порошенко не исключил увеличение расходов на безопасность и оборону.