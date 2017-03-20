П.Порошенко: из-за блокады оккупированных территорий замедлится рост ВВП

"Я не хочу и не буду выглядеть недостаточно оптимистичным, но Минфин прогнозирует не только бюджетные потери, но и замедление роста ВВП в результате разрыва технологических цепочек промышленности вследствие блокады", - сказал П.Порошенко, добавив: "Кто за это будет отвечать?".

Напомним, П.Порошенко не исключил увеличение расходов на безопасность и оборону.