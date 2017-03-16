П.Порошенко: бойовики не дають відкрити нові КПВВ на Донбасі, щоб не пустити людей до України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Бойовики, обстрілюючи потенційні місця для нових КПВВ, всіляко перешкоджають їх відкриттю з метою того, щоб люди з окупованих територій не їхали до України. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Ми будемо робити все, щоб спростити перетин лінії зіткнення через КПВВ. Ми будемо збільшувати кількість цих пунктів перетину. Але перешкоджає їх відкриттю те, що вони знаходяться під постійним обстрілами і це робиться для того, щоб перешкоджати українцям їздити на підконтрольну територію. І ми будемо боротися за їх розум і за їх душі,” — сказав Президент.
Раніше Президент заявив, що на Донбасі буде збільшуватись кількість контрольно-пропускних пунктів через лінію зіткнення.
Як повідомляв УНН, за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 37 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, сьогодні, міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради.