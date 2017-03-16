П.Порошенко: боевики не дают открыть новые КПВВ на Донбассе, чтобы не пустить людей в Украину

"Мы будем делать все, чтобы упростить пересечение линии соприкосновения через КПВВ. Мы будем увеличивать количество этих пунктов пересечения. Но препятствует их открытию, что они находятся под постоянным обстрелами и это делается для того, чтобы препятствовать украинцам ездить на подконтрольную территорию. И мы будем бороться за их ум и за их души", - сказал Президент.

Ранее Президент заявил, что на Донбассе будет увеличиваться количество контрольно-пропускных пунктов через линию соприкосновения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 37 тыс человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, сегодня, министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.