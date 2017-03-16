П.Порошенко: боевики не дают открыть новые КПВВ на Донбассе, чтобы не пустить людей в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Боевики, обстреливая потенциальные места для новых КПВВ, всячески препятствуют их открытию с целью того, чтобы люди с оккупированных территорий не ехали в Украину. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Мы будем делать все, чтобы упростить пересечение линии соприкосновения через КПВВ. Мы будем увеличивать количество этих пунктов пересечения. Но препятствует их открытию, что они находятся под постоянным обстрелами и это делается для того, чтобы препятствовать украинцам ездить на подконтрольную территорию. И мы будем бороться за их ум и за их души", - сказал Президент.
Ранее Президент заявил, что на Донбассе будет увеличиваться количество контрольно-пропускных пунктов через линию соприкосновения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 37 тыс человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Напомним, сегодня, министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.