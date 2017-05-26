П.Порошенка закликали закрити всі дельфінарії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали сприяти закриттю всіх дельфінаріїв в Україні. Електронна петиція зареєстрована на сайті петицій до Президента України, передає УНН.
“На жаль, в дельфінаріях тварин експлуатують. Відкривши сайт дельфінарію, відразу ж можна ознайомитись з переліком платних послуг, серед яких є послуга, де за гроші можна поплавати з дельфіном. Дельфіни дуже тендітні, вони швидко звикають до людей. Але після відпрацьованного часу дельфін мусить знов залишатись на самоті. Це особливо важко для тварини, котра природою створена стайною”, — йдеться в тексті петиції.
Автор петиції також зазначає, що в усьому світі з 2005 року більш ніж у 60 країнах зачиняються дельфінарії. Серед таких країн Австралія, США, Німеччина.
Автором петиції виступила Юлія Куц.
Петиція була зареєстрована 24 травня і наразі набрала 58 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.
Як повідомляв УНН, Президента закликали скасувати блокування інтернет-ресурсу “ВКонтакті”.