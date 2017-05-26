П.Порошенко призвали закрыть все дельфинарии в Украине

"К сожалению, в дельфинариях животных эксплуатируют. Открыв сайт дельфинария, сразу же можно ознакомиться с перечнем платных услуг, среди которых есть услуга, где за деньги можно поплавать с дельфином. Дельфины очень ранимые, они быстро привыкают к людям. Но после отработанного времени дельфин должен вновь оставаться в одиночестве. Это особенно трудно для животного, которое природой создано стайной", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции также отмечает, что во всем мире с 2005 года более чем в 60 странах закрываются дельфинарии. Среди таких стран Австралия, США, Германия.

Автором петиции выступила Юлия Куц.

Петиция была зарегистрирована 24 мая и сейчас набрала 58 подписей с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.

Как сообщал УНН, Президента призвали отменить блокировку интернет-ресурса "ВКонтакте".