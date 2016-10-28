П.Петренко задекларував майже 72 тис. грн зарплати і більше 1 млн дол. у банку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко у своїй електронній декларації вказав, що має у власності земельні ділянки, авто і твори мистецтва, передає УНН.
Згідно з декларацією, минулого року П.Петренко отримав заробітну плату у сумі 71 тис. 949 грн, працюючи у Міністерстві юстиції України.
Також він отримав дохід у вигляді процентів у банках у розмірі 1 млн 122 тис. 14 грн і 431 тис. 57 грн. Також П.Петренко задекларував відшкодування відряджень у сумі 82 тис. 954 грн, дохід від відчуження нерухомого майна - у 800 тис. і 1,3 млн грн.
У минулому році П.Петренко отримав готівкові кошти на такі суми: 505 тис. дол., 84 тис євро, 870 тис. грн. Також міністр юстиції задекларував кошти на банківських рахунках: 1 млн 31 тис. 503 доларів, 1 тис. 935 грн, 50 грн, 1 тис. 903 євро, 217 грн, 6 дол.
Як зазначається в документі, П.Петренко має у власності дві земельні ділянки на Київщині в Старих Безрадичах - площею 29 тис. кв. м, і половину земельної ділянки в Нових Петрівцях 1 тис. 497 кв. м. вартістю 282 тис. 717 грн на момент набуття.
Також міністр юстиції зазначив, що орендує квартиру в Києві, площею 144,3 кв. м. Крім того, вказано у декларації і квартиру в Києві площею 62,8 кв. м, яка перебуває в іншому праві користування міністра.
П.Петренко у декларації за минулий рік задекларував п’ять творів мистецтва, серед яких дві картини, дві ікони та колекцію гравюр в кількості 16 одиниць. Крім того міністр юстиції, згідно з декларацією, має два годинники - Ulysse Nardin та Perrelet.
У власності П.Петренка є два легкові автомобілі – Volkswagen Golf (2007 рік випуску) та Land Rover (2006 року випуску). У декларації вказана вартість останнього – 980 тис. грн. Також він орендує Toyota Camry (2013 року випуску).
Також йому належить 25% знаку для товарів і послуг.