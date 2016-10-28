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П.Петренко задекларировал почти 72 тыс. грн зарплаты и более 1 млн долл. в банке

П.Петренко задекларировал почти 72 тыс. грн зарплаты и более 1 млн долл. в банке

Киев • УНН

 • 9051 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности земельные участки, авто и произведения искусства, передает УНН.

Согласно декларации, в прошлом году П.Петренко получил заработную плату в сумме 71 тыс. 949 грн, работая в Министерстве юстиции Украины.

Также он получил доход в виде процентов в банках в размере 1 млн 122 тыс. 14 грн и 431 тыс. 57 грн. Также П.Петренко задекларировал возмещение командировочных в сумме 82 тыс. 954 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества - в 800 тыс. и 1,3 млн грн.

В прошлом году П.Петренко получил наличные средства на следующие суммы: 505 тыс. долл., 84 тыс евро, 870 тыс. грн. Также министр юстиции задекларировал средства на банковских счетах: 1 млн 31 тыс. 503 доллара, 1 тыс. 935 грн, 50 грн, 1 тыс. 903 евро, 217 грн, 6 долл.

Как отмечается в документе, П.Петренко имеет в собственности два земельных участка в Киевской области в Старых Безрадичах - площадью 29 тыс. кв.м, и половину земельного участка в Новых Петровцах 1 тыс. 497 кв.м стоимостью 282 тыс. 717 грн на момент вступления.

Также министр юстиции отметил, что арендует квартиру в Киеве, площадью 144,3 кв. м. Кроме того, указана в декларации и квартира в Киеве площадью 62,8 кв. м, которая находится в другом праве пользования министра.

П.Петренко в декларации за прошлый год задекларировал пять произведений искусства, среди которых две картины, две иконы и коллекцию гравюр в количестве 16 единиц. Кроме того, министр юстиции, согласно декларации, имеет двое часов - Ulysse Nardin и Perrelet.

В собственности П.Петренко есть два легковых автомобиля - Volkswagen Golf (2007 год выпуска) и Land Rover (2006 года выпуска). В декларации указана стоимость последнего - 980 тыс. грн. Также он арендует Toyota Camry (2013 года выпуска).

Также ему принадлежит 25% знака для товаров и услуг.

Украинские Национальные Новости

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