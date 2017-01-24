П.Петренко назвав держорган, який саботує роботу Мін'юсту

“Хочу ще раз сказати офіційну позицію, це взагалі виглядає на грані такого вже саботажу. Напевно, НАЗК — це єдиний державний орган, який не може порозумітися з Міністерство юстиції. Ми щодня реєструємо десятки нормативних актів і більш серйозних, і даємо правову оцінку рішенням уряду, і законопроектам, які потрапляють до парламенту. Чомусь з цим державним органом, який повинен опікуватися запобіганням корупції, склалася дуже дивна ситуація”, — зазначив він.

“Основний їхній документ, який вони повинні були розробити ще в минулому році, — це порядок проведення перевірки. Це той документ, який визначає „дорожню карту“ як перевіряється чиновник, який подав декларацію. Вони чомусь почали розробляти напівтаємно в кінці минулого року, коли ми тоді як Міністерство юстиції пропонували їм, що давайте ми включимося в цей процес для того, щоб швидко зробити якісний документ. Чомусь тоді НАЗК не пішло на зустріч. Розробило один варіант документу. Ми зробили свої зауваження”, — додав П.Петренко.

За його словами, цей новостворений документ НАЗК не відповідав Конституції України і здоровому глузду.

“Я не можу поставити підпис під таким нелегітимним документом, який поставить взагалі під загрозу всю роботу по боротьбі з корупцією. Ми це пояснили нашим колегам, сказали включіть зауваження до нового тексту. Замість цього НАЗК за два дні провело псевдообговорення, той самий текст з певними технічними поправками заслали в Міністерство юстиції. Ми були змушені знову його повернути”, — наголосив міністр.