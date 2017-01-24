П.Петренко назвал госорган, который саботирует работу Минюста

"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани такого уже саботажа. Наверное, НАПК - это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с Министерством юстиции. Мы ежедневно регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решениям правительства, и законопроектам, которые попадают в парламент. Почему с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация ", - отметил он.

"Основной их документ, который они должны были разработать еще в прошлом году, - это порядок проведения проверки. Это тот документ, который определяет "дорожную карту" по которой проверяется чиновник, который подал декларацию. Они почему-то начали разрабатывать полутайно в конце прошлого года, когда мы в то время как Министерство юстиции предлагали им, что давайте мы включимся в этот процесс для того, чтобы быстро сделать качественный документ. Почему тогда НАПК не пошло на встречу. Разработало один вариант документа. Мы сделали свои замечания ", - добавил П.Петренко.

По его словам, этот документ НАПК не отвечал Конституции Украины и здравому смыслу.

"Я не могу поставить подпись под таким нелегитимным документом, который поставит вообще под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией. Мы это объяснили нашим коллегам, сказали включите замечания к тексту. Вместо этого НАПК за два дня провело псевдообсуждение, тот же текст с определенными техническими поправками сослали в Министерство юстиции. Мы были вынуждены снова его вернуть ", - подчеркнул министр.