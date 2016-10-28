П.Клімкін задекларував понад 190 тис. валютних заощаджень родини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подав електронну декларацію про доходи за 2015 рік. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією минулого року, Павло Клімкін отримав заробітну платню у сумі 74 797 грн, працюючи в уряді, а його дружина - 154 128 грн. Також отримав дохід від відчуження рухомого майна у сумі 536 305 грн, а дружина – 215 000 грн.
У минулому році мав готівкові кошти на такі суми: 47 000 євро і 41 000 доларів, його дружина – 45 000 євро та 60 000 тис доларів.
Як зазначається у декларації П.Клімкіна, його дружина є власником квартири у Києві загальною площею 68,20 кв. м та 1/3 квартири площею 90,40 кв. м. Також дружина П.Клімкіна має у власності земельну ділянку в столиці, загальною площею 973 кв. м. Крім того П.Клімкін вказав садовий будинок у Козині в Обухівському районі, який перебуває у власності Михайленко Ніни Гаврилівни. При цьому в декларації не вказано, що міністр ЗСУ володіє якимось нерухомим майном.
П.Клімкін також задекларував автомобіль Skoda Felicia, 2000 року, вартістю 45 748 грн, а в його дружини автомобіль Volvo S40, 2008 року, вартістю 146 919 грн.