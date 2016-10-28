П.Климкин задекларировал более 190 тыс. валютных сбережений семьи

Согласно декларации, за прошлый года Павел Климкин получил заработную плату в сумме 74 797 грн, работая в правительстве, а его жена - 154 128 грн. Также получил доход от отчуждения движимого имущества в сумме 536 305 грн, а жена - 215 000 грн.

В прошлом году имел наличные средства на следующие суммы: 47 000 евро и 41 000 долларов, его жена - 45 000 евро и 60 000 тыс. долларов.

Как отмечается в декларации П.Климкина, его жена является собственником квартиры в Киеве общей площадью 68,20 кв. м и 1/3 квартиры площадью 90,40 кв. м. Также жена П.Климкина имеет в собственности земельный участок в столице, общей площадью 973 кв. м. Кроме того П.Климкин указал садовый дом в Козине в Обуховском районе, который находится в собственности Михайленко Нины Гавриловны. При этом в декларации не указано, что министр МИД владеет каким-то недвижимым имуществом.

П.Климкин также задекларировал автомобиль Skoda Felicia, 2000 года, стоимостью 45 748 грн, а у его жены автомобиль Volvo S40, 2008 года, стоимостью 146 919 грн.