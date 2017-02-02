П.Клімкін: забрати Крим від України - те ж, що забрати Freedom у House
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що забрати Крим від України — те ж, що забрати Freedom у House. Так він прокоментував заяву правозахисників Freedom House, які назвали Крим “спірною територією з відсутністю свободи”, передає УНН.
“Забрати Крим від України — це те ж,що забрати Freedom у House. В епоху змін треба міняти методологію,а не міжнародне право”, — написав П.Клімкін у Twitter.
1/2 Забрати Крим від України-це те ж,що забрати Freedom у House.В епоху змін треба міняти методологію,а не міжнародне право #CrimeaIsUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 лютого 2017 р.
Крім того, міністр наголосив, що вже незабаром обговорить цю ситуацію з керівництвом Freedom House під час візиту до США.
Нагадаємо, Freedom House підготувала окрему доповідь щодо Криму оскільки вважає, що рівень громадянських свобод і політичних прав у Криму відрізняється від стану зазначених прав і свобод в Україні.
Згідно зі звітом, Крим є невільним.
Водночас Freedom House віднесла Україну до частково вільних країн.