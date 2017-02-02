П.Климкин: забрать Крым у Украины - то же, что забрать Freedom у House
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что забрать Крым от Украины - то же, что забрать Freedom у House. Так он прокомментировал заявление правозащитников Freedom House, которые назвали Крым "спорной территорией с отсутствием свободы", передает УНН.
"Забрать Крым от Украины - это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право", - написал П.Климкин в Twitter.
1/2 Забрать Крым от Украины это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право #CrimeaIsUkraine- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017
Кроме того, министр отметил, что уже в скором времени обсудит эту ситуацию с руководством Freedom House во время визита в США.
Напомним, Freedom House подготовила отдельный доклад по Крыму поскольку считает, что уровень гражданских свобод и политических прав в Крыму отличается от состояния указанных прав и свобод в Украине.
Согласно отчету, Крым является несвободным.
В то же время Freedom House отнесла Украину к частично свободным странам.