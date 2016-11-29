П.Клімкін: за останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 т боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 тонни боєприпасів. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Росія і далі не виконує Мінськ та порушує міжнародне право. Тільки за останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 тонни боєприпасів", - написав П.Клімкін.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що під час зустрічі у “нормандському форматі” звернув увагу глав МЗС Німеччини, Франції та Росії на те, що українська сторона протягом шести днів не могла отримати доступ до водогону у Торецьку для ремонту.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Мінську відбувається зустріч глав МЗС України, Німеччини Франції та Росії у “нормандському форматі”.
Сьогодні українська сторона почала ремонтні роботи для відновлення водопостачання до Торецька.
Нагадаємо, місто Торецьк залишилося без постачання води через попадання снаряду у водовід 23 листопада і наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи.