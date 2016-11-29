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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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П.Климкин: за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 т боеприпасов

Киев • УНН

 • 8255 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 тонны боеприпасов. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

П.Климкин: за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 т боеприпасов

"Россия и дальше не выполняет Минск и нарушает международное право. Только за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 тонны боеприпасов", - написал П.Климкин.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что во время встречи в "нормандском формате" обратил внимание глав МИД Германии, Франции и России на то, что украинская сторона в течение шести дней не могла получить доступ к водопроводу в Торецке для ремонта.

Как сообщал УНН, сегодня в Минске проходит встреча глав МИД Украины, Германии Франции и России в "нормандском формате".

Сегодня украинская сторона начала ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в Торецке.

Напомним, город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водопровод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.

Украинские Национальные Новости

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