П.Клімкін виступив проти "виборчих фарсів" на Донбасі "під дулами російських автоматів"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив проти "виборчих фарсів" на Донбасі "під дулами російських автоматів". Про це він заявив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Два виборчих фарси під дулами російських автоматів - маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить!" - зазначив міністр.
Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Нагадаємо, нардеп Г.Гопко запропонувала викликати до МЗС посла Німеччини в Україні.