П.Климкин выступил против "избирательных фарсов" на Донбассе "под дулами российских автоматов"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против "избирательных фарсов" на Донбассе "под дулами российских автоматов". Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарса хватит!" - Отметил министр.
Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.
Напомним, нардеп А.Гопко предложила вызвать в МИД посла Германии в Украине.