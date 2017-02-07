П.Климкин выступил против "избирательных фарсов" на Донбассе "под дулами российских автоматов"

"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарса хватит!" - Отметил министр.

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Напомним, нардеп А.Гопко предложила вызвать в МИД посла Германии в Украине.