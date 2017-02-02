П.Клімкін висловив підтримку українському футболісту Р.Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Укрїни Павло Клімкін заявив, що підтримує футболіста Романа Зозулю у ситуації, в якій опинився гравець національної збірної команди України. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Романе,Вас підтримує вся Україна:вболівальники,волонтери,військові, посольство України в Іспанії; і всі ми боремося разом", - написав П.Клімкін.
Романе @zozulyaroman18,Вас підтримує вся Україна:вболівальники,волонтери, військові.Пос-во @UKRinESP і всі ми боремося разом #ProudOfZozulya— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 лютого 2017 р.
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.
Сьогодні, 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.