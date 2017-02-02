П.Климкин выразил поддержку украинскому футболисту Р.Зозуле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр иностранных дел Укрины Павел Климкин заявил, что поддерживает футболиста Романа Зозулю в ситуации, в которой оказался игрок национальной сборной команды Украины. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Роман, за вас поддерживает вся Украина: болельщики, волонтеры, военные, посольство Украины в Испании, и все мы боремся вместе", - написал П.Климкин.
Роман @ zozulyaroman18, за Вас поддерживает вся Украина: болельщики, волонтеры, военные. Пос-во @UKRinESP и все мы боремся вместе #ProudOfZozulya- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017
Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
Сегодня, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.
Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ о ситуации с Р.Зозулей.