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П.Климкин выразил поддержку украинскому футболисту Р.Зозуле

Киев • УНН

 • 10402 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр иностранных дел Укрины Павел Климкин заявил, что поддерживает футболиста Романа Зозулю в ситуации, в которой оказался игрок национальной сборной команды Украины. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

П.Климкин выразил поддержку украинскому футболисту Р.Зозуле

"Роман, за вас поддерживает вся Украина: болельщики, волонтеры, военные, посольство Украины в Испании, и все мы боремся вместе", - написал П.Климкин.

Роман @ zozulyaroman18, за Вас поддерживает вся Украина: болельщики, волонтеры, военные. Пос-во @UKRinESP и все мы боремся вместе #ProudOfZozulya

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017

Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

Сегодня, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.

Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ о ситуации с Р.Зозулей.

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