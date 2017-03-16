П.Клімкін в Польщі зустрівся з президентом А.Дудою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Глава МЗС України Павло Клімкін у рамках робочого візиту зустрівся у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, передає УНН.
“Президент Польщі підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України,” — йдеться в повідомленні.
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Також в міністерстві зазначили, що під час зустрічі були обговорені актуальні питання двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся у Варшаві з Маршалком Сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським.