П.Климкин в Польше встретился с президентом А.Дудой

"Президент Польши подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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Также в министерстве отметили, что во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Павел Климкин встретился в Варшаве с Маршалком Сената Республики Польша Станиславом Карчевским.