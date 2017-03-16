П.Климкин в Польше встретился с президентом А.Дудой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин в рамках рабочего визита встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.
"Президент Польши подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
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Также в министерстве отметили, что во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Павел Климкин встретился в Варшаве с Маршалком Сената Республики Польша Станиславом Карчевским.