П.Клімкін у Польщі обговорив шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і Державний секретар Канцелярії Президента Польщі Кшиштоф Щерський обговорили шляхи врегулювання українсько-російського конфлікту на засадах поваги до територіальної цілісності і суверенітету України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Серед питань, яким було приділено пріоритетну увагу, була підготовка до чергового засідання Консультаційного комітету Президентів України і Польщі 11 квітня 2017 року у Києві.
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Сторони відзначили необхідність продовження конструктивного діалогу на найвищому рівні в інтересах стратегічного партнерства між Україною і Польщею.
"Підтверджено спільність підходів двох країн щодо шляхів врегулювання українсько-російського конфлікту на засадах поваги до територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться у повідомленні.
Також, під час розмови було акцентовано увагу на потребі збереження європейської солідарності, у тому числі з питань енергетичної безпеки.
Окремо йшлося про стан і перспективи зміцнення регіональної взаємодії між країнами в рамках існуючих і нових механізмах співпраці.