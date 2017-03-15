П.Климкин в Польше обсудил пути урегулирования конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Государственный секретарь Канцелярии Президента Польши Кшиштоф Щерський обсудили пути урегулирования российско-украинского конфликта на основе уважения территориальной целостности и суверенитета Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Среди вопросов, которым было уделено приоритетное внимание, была подготовка к очередному заседанию Консультационного комитета Президентов Украины и Польши 11 апреля 2017 в Киеве.
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Стороны отметили необходимость продолжения конструктивного диалога на высшем уровне в интересах стратегического партнерства между Украиной и Польшей.
"Подтверждена общность подходов двух стран о путях урегулирования российско-украинского конфликта на основе уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
Также, во время разговора было акцентировано внимание на необходимости сохранения европейской солидарности, в том числе по вопросам энергетической безопасности.
Отдельно речь шла о состоянии и перспективах укрепления регионального взаимодействия между странами в рамках существующих и новых механизмов сотрудничества.