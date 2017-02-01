П.Клімкін та голова МЗС Данії стали свідками обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Вчора, 31 січня, Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Королівства Данія Андерс Самуельсен у рамках робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Данії в Україну здійснили спільний візит до м.Маріуполь. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
Так, 31 січня Міністри закордонних справ України П.Клімкін та Королівства Данія А.Самуельсен у рамках робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Данії в Україну здійснили спільний візит до м.Маріуполь з метою ознайомлення з безпековою ситуацією у контексті ескалації бойових дій вздовж лінії дотику, а також отримання інформації стосовно масштабів проблемних питань для цивільного населення регіону, спричинених російською агресією.
Відбулися зустрічі та спілкування Міністрів з представниками міжнародних організацій (МКЧХ, УВКБ ООН, Данська рада у справах біженців та ін.), а також з внутрішньо переміщеними особами - громадянами України.
Данська делегація на чолі з Міністром А.Самуельсеном, а також представники данських ЗМІ, які їх супроводжували, стали безпосередніми свідками низки обстрілів, що велися з територій, підконтрольних проросійським бойовикам, у районі Широкиного, гуркіт вибухів від яких було добре чутно й у самому Маріуполі.
Міністри закордонних справ України і Данії також відвідали офіс СММ ОБСЄ у Маріуполі та дали спільну прес-конференцію для українських та іноземних ЗМІ.