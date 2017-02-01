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П.Клімкін та голова МЗС Данії стали свідками обстрілів

П.Клімкін та голова МЗС Данії стали свідками обстрілів

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Вчора, 31 січня, Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Королівства Данія Андерс Самуельсен у рамках робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Данії в Україну здійснили спільний візит до м.Маріуполь. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.

Так, 31 січня Міністри закордонних справ України П.Клімкін та Королівства Данія А.Самуельсен у рамках робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Данії в Україну здійснили спільний візит до м.Маріуполь з метою ознайомлення з безпековою ситуацією у контексті ескалації бойових дій вздовж лінії дотику, а також отримання інформації стосовно масштабів проблемних питань для цивільного населення регіону, спричинених російською агресією.

Відбулися зустрічі та спілкування Міністрів з представниками міжнародних організацій (МКЧХ, УВКБ ООН, Данська рада у справах біженців та ін.), а також з внутрішньо переміщеними особами - громадянами України.

Данська делегація на чолі з Міністром А.Самуельсеном, а також представники данських ЗМІ, які їх супроводжували, стали безпосередніми свідками низки обстрілів, що велися з територій, підконтрольних проросійським бойовикам, у районі Широкиного, гуркіт вибухів від яких було добре чутно й у самому Маріуполі.

Міністри закордонних справ України і Данії також відвідали офіс СММ ОБСЄ у Маріуполі та дали спільну прес-конференцію для українських та іноземних ЗМІ.

Українські Національні Новини

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