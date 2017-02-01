П.Климкин и глава МИД Дании стали свидетелями обстрелов

Так, 31 января Министры иностранных дел Украины П.Климкин и Королевства Дания А.Самуельсен в рамках рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Дании в Украине осуществили совместный визит в Мариуполь с целью ознакомления с политикой безопасности ситуацией в контексте эскалации боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также получения информации о масштабах проблемных вопросов для гражданского населения региона, вызванных российской агрессией.

Состоялись встречи и общения Министров с представителями международных организаций (МККК, УВКБ ООН, Датский совет по делам беженцев и др.), а также с внутренне перемещенными лицами - гражданами Украины.

Датская делегация во главе с Министром А.Самуельсеном, а также представители датских СМИ, которые их сопровождали, стали непосредственными свидетелями ряда обстрелов, которые велись с территорий, подконтрольных пророссийским боевикам, в районе Широкино, грохот взрывов от которых хорошо слышно и в самом Мариуполе.

Министры иностранных дел Украины и Дании также посетили офис СММ ОБСЕ в Мариуполе и дали совместную пресс-конференцию для украинских и иностранных СМИ.