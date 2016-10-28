П.Клімкін та Е.Рахімпур обговорили ситуацію в Україні, Ірані та регіоні Близького Сходу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та спеціальний представник президента Ісламської Республіки Іран з питань Каспійського моря, заступником міністра закордонних справ Ебрагімом Рахімпуром обмінялися думками стосовно ситуації в Україні, Ірані та регіоні Близького Сходу. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань двосторонніх відносин та практичної взаємодії у політичній та консульській сфері, обмінялися думками стосовно ситуації в Україні, Ірані та регіоні Близького Сходу.
В результаті зустрічі, сторони домовились про конкретні пріоритетні напрями розбудови взаємовигідної співпраці.