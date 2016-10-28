П.Климкин и Э.Рахимпур обсудили ситуацию в Украине, Иране и регионе Ближнего Востока

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и специальный представитель президента Исламской Республики Иран по вопросам Каспийского моря, заместитель министра иностранных дел Эбрагим Рахимпур обменялись мнениями относительно ситуации в Украине, Иране и регионе Ближнего Востока. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.