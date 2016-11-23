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П.Клімкін сподівається на прогрес щодо доступу Червоного Хреста до заручників на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на прогрес найближчим часом щодо організаціі доступу Червоного Хреста до заручників на Донбасі. Про це він сказав журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

П.Клімкін сподівається на прогрес щодо доступу Червоного Хреста до заручників на Донбасі

“Зараз ми працюємо дуже щільно з Червоним Хрестом для того, щоб він хоч мінімальний доступ отримав. Дуже сподіваюся на прогрес найближчими днями. Але загалом ми маємо просуватися до звільнення заручників, а не тільки організації доступу Червоного Хреста”, — наголосив він.

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