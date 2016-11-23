П.Клімкін сподівається на прогрес щодо доступу Червоного Хреста до заручників на Донбасі

“Зараз ми працюємо дуже щільно з Червоним Хрестом для того, щоб він хоч мінімальний доступ отримав. Дуже сподіваюся на прогрес найближчими днями. Але загалом ми маємо просуватися до звільнення заручників, а не тільки організації доступу Червоного Хреста”, — наголосив він.