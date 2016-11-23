П.Климкин надеется на прогресс в доступе Красного Креста к заложникам на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на прогресс в ближайшее время по организации доступа Красного Креста к заложникам на Донбассе. Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы работаем очень плотно с Красным Крестом для того, чтобы он хоть минимальный доступ получил. Очень надеюсь на прогресс в ближайшие дни. Но в целом мы будем продвигаться к освобождению заложников, а не только организации доступа Красного Креста", - подчеркнул он.