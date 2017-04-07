П.Клімкін розповів про нові правила перетину кордону ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні набуває чинності спеціальний регламент Європейського союзу щодо безпеки. Тому зміняться правила перетину кордонів ЄС. Про це в ефірі каналу “1+1” заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Сьогодні набуває чинності спеціальний регламент Європейського союзу щодо безпеки. Вони стосуються не тільки нас, українців. Вони стосуються до всіх громадян ЄС. І, якщо хтось буде на 3 чи 4 хвилини більше перевірятися на в’їзді до Європейського союзу, не бійтеся, не починайте писати в фейсбуці, що це якісь процедури проти українців, пов’язані з безвізом. Це пов’язано з тим, що зараз перевіряється кожен на шенгенський реєстр, на національний реєстр, на реєстр інтерполу. Для нас ніяких проблем немає. Просто хочу попередити”, — сказав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, для набуття чинності рішення про надання везвізу україні потрібно пройти ще 5 етапів. Про це в ефірі каналу “1+1” заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.