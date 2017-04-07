П.Климкин рассказал о новых правилах пересечения границы ЕС

“Сегодня вступает в силу специальный регламент Европейского союза по безопасности. Они касаются не только нас, украинцев. Они касаются ко всем гражданам ЕС. И, если кто-то будет на 3 или 4 минуты больше проверяться на въезде в Европейский союз, не бойтесь, не начинайте писать в фейсбуке, что это какие-то процедуры против украинцев, связанные с безвизом. Это связано с тем, что сейчас проверяется каждый на шенгенский реестр, на национальный реестр, в реестр Интерпола. Для нас никаких проблем нет. Просто хочу предупредить”, — сказал П.Климкин.

Как сообщал УНН, для вступления в силу решения о предоставлении везвизу Украины нужно пройти еще 5 этапов . Об этом в эфире канала “1 + 1” заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.