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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П.Клімкін: Росія вважає Анну Київську росіянкою

Київ • УНН

 • 13264 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Російська Федерація не просто намагається "привласнити" Анну Ярославну, а вважає її росіянкою. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

П.Клімкін: Росія вважає Анну Київську росіянкою

“Проблема навіть не в тому, що Росія намагається “привласнити” Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою...",- написав П.Клімкін.

При цьому він пожартував, що вважатиме російського поета О.Пушкіна українцем.

"Вважатиму Пушкіна українцем. Зрештою, українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:)", - уточнив міністр.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прокоментував слова російського президента, який назвав київську княгиню Анну Ярославівну “русской” і наголосив, що Володимир Путін намагався “викрасти” її до російської історії.

Як повідомляв раніше УНН, заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків заявив, що Президент Росії Володимир Путін спробував ввести в оману французів, назвавши княгиню Анну Ярославну "русской.

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