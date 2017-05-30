П.Клімкін: Росія вважає Анну Київську росіянкою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російська Федерація не просто намагається "привласнити" Анну Ярославну, а вважає її росіянкою. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Проблема навіть не в тому, що Росія намагається “привласнити” Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою...",- написав П.Клімкін.
При цьому він пожартував, що вважатиме російського поета О.Пушкіна українцем.
"Вважатиму Пушкіна українцем. Зрештою, українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:)", - уточнив міністр.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прокоментував слова російського президента, який назвав київську княгиню Анну Ярославівну “русской” і наголосив, що Володимир Путін намагався “викрасти” її до російської історії.
Як повідомляв раніше УНН, заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків заявив, що Президент Росії Володимир Путін спробував ввести в оману французів, назвавши княгиню Анну Ярославну "русской.