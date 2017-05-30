П.Климкин: Россия считает Анну Киевскую россиянкой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российская Федерация не просто пытается "присвоить" Анну Киевскую, а считает ее русской. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Проблема даже не в том, что Россия пытается "присвоить" Анне Ярославне, а в том, что действительно считает Анну Киевскую русской ...", - написал П.Климкин.
При этом он пошутил, что считать русского поэта А.Пушкина украинцем.
"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческого гения :)", - уточнил министр.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова российского президента, назвал киевскую княгиню Анну Ярославовну "русской" и отметил, что Владимир Путин пытался "похитить" ее к русской истории.
Как сообщал ранее УНН, заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что Президент России Владимир Путин попытался ввести в заблуждение французов, назвав княгиню Анну Ярославну "русской.