П.Клімкін: рішення Стокгольмського арбітражу - перемога над енергетичною агресією РФ

КИЇВ. 31 травня. УНН. Рішення Стокгольмського арбітражу задовольнити вимоги НАК “Нафтогаз України” до ПАТ “Газпром” щодо газового контракту на постачання газу від 2009 року є перемогою України та європейських правил над енергетичною агресією Російської Федерацією. Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.