П.Клімкін: рішення Стокгольмського арбітражу - перемога над енергетичною агресією РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Рішення Стокгольмського арбітражу задовольнити вимоги НАК “Нафтогаз України” до ПАТ “Газпром” щодо газового контракту на постачання газу від 2009 року є перемогою України та європейських правил над енергетичною агресією Російської Федерацією. Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Чиста перемога України та європейських правил над енергетичною агресією РФ та монополізмом Газпрому. Договорняки більше не діють. Лише європейські правила!”, — написав П.Клімкін.
Як повідомили у “Нафтогазі” , Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу “бери або плати” “Газпрому” за контрактом на постачання газу від 2009 року.
Також , арбітраж задовольнив вимоги “Нафтогазу” стосовно формування ціни на російський газ і повністю скасував заборону на реекспорт газу.
Нагадаємо, сума позивних вимог НАК “Нафтогаз України” до російського “Газпрому” в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.
Також нагадаємо, “Газпром” збільшив суму позову до “Нафтогазу” до 37 млрд дол. При цьому раніше у “Нафтогазі” повідомили, сума позивних вимог “Газпрому” до НАК у Стокгольмському арбітражі становить приблизно 50 млрд дол.
Додамо, українські вимоги до “Газпрому” пов’язані з двома контрактами — на постачання і на транзит газу.