П.Климкин: решение Стокгольмского арбитража - победа над энергетической агрессией РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Решение Стокгольмского арбитража удовлетворить требования НАК "Нафтогаз Украины" в ПАО "Газпром" по газовому контракту на поставку газа от 2009 года является победой Украины и европейских правил над энергетической агрессией Российской Федерацией. Об этом на своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом Газпрома. Договорняки больше не действуют. Только европейские правила!", - написал П.Климкин.
Как сообщили в "Нафтогазе", Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования принципа "бери или плати" "Газпрома" по контракту на поставку газа от 2009 года.
Также, арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно формирования цены на российский газ и полностью отменил запрет на реэкспорт газа.
Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже составляют около 50 млрд долл.
Также напомним, "Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" в 37 млрд долл. При этом ранее в "Нафтогазе" сообщили, сумма исковых требований "Газпрома" к НАК в Стокгольмском арбитраже составляет примерно 50 млрд долл.
Добавим, украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.