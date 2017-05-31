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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Климкин: решение Стокгольмского арбитража - победа над энергетической агрессией РФ

Киев • УНН

 • 11638 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Решение Стокгольмского арбитража удовлетворить требования НАК "Нафтогаз Украины" в ПАО "Газпром" по газовому контракту на поставку газа от 2009 года является победой Украины и европейских правил над энергетической агрессией Российской Федерацией. Об этом на своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

П.Климкин: решение Стокгольмского арбитража - победа над энергетической агрессией РФ

"Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом Газпрома. Договорняки больше не действуют. Только европейские правила!", - написал П.Климкин.

Как сообщили в "Нафтогазе", Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования принципа "бери или плати" "Газпрома" по контракту на поставку газа от 2009 года.

Также, арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно формирования цены на российский газ и полностью отменил запрет на реэкспорт газа.

Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже составляют около 50 млрд долл.

Также напомним, "Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" в 37 млрд долл. При этом ранее в "Нафтогазе" сообщили, сумма исковых требований "Газпрома" к НАК в Стокгольмском арбитраже составляет примерно 50 млрд долл.

Добавим, украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.

Украинские Национальные Новости

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