П.Клімкін: прогресу в узгодженні "дорожньої карти" щодо Донбасу наразі немає

"Поки що я не бачу прогресу в її узгодженні. Поки що російська сторона відбивається від суттєвих кроків з безпеки, які мають бути здійснені саме зараз. Ці кроки полягають в тому, щоб ОБСЄ дійсно ефективно контролювала ділянку українсько-російського кордону, щоб ОБСЄ контролювала всю територію Донбасу", - сказав він.

Також, наголосив П.Клімкін, мають розпочатися кроки з роззброєння і його виведення.

"Третій момент, це погодження мандату і погодження, що на дипломатичному жаргоні називають "модальності", але реального плану розміщення місії, яка має забезпечити вибори", - зазначив міністр.

П.Клімкін додав, шо навколо цих трьох питань ведеться дискусія, але "поки що прогресу тут немає".

Раніше голова МЗС РФ С.Лавров зазначив, що можливість зустрічі міністрів "нормандської четвірки" поки не проглядається, оскільки не узгоджена "дорожня карта" щодо Донбасу, яку вони повинні схвалити.

При цьому П.Клімкін припустив, що така зустріч може відбутися 29 листопада.