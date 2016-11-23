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П.Климкин: прогресса в согласовании "дорожной карты" по Донбассу пока нет

Киев • УНН

 • 9336 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на сегодня нет прогресса в согласовании "дорожной карты" по Донбассу с российской стороной. Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

П.Климкин: прогресса в согласовании "дорожной карты" по Донбассу пока нет

"Пока я не вижу прогресса в ее согласовании. Пока российская сторона отбивается от существенных шагов по безопасности, которые должны быть осуществлены именно сейчас. Эти шаги заключаются в том, чтобы ОБСЕ действительно эффективно контролировала участок российско-украинской границы, чтобы ОБСЕ контролировала всю территорию Донбасса", - сказал он.

Также, подчеркнул П.Климкин, что должны начаться шаги по разоружения и выводу.

"Третий момент, это согласование мандата и согласование, что на дипломатическом жаргоне называют "модальности", но реального плана размещения миссии, которая должна обеспечить выборы", - отметил министр.

П.Климкин добавил, шо вокруг этих трех вопросов ведется дискуссия, но "пока прогресса здесь нет".

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