П.Климкин: прогресса в согласовании "дорожной карты" по Донбассу пока нет

"Пока я не вижу прогресса в ее согласовании. Пока российская сторона отбивается от существенных шагов по безопасности, которые должны быть осуществлены именно сейчас. Эти шаги заключаются в том, чтобы ОБСЕ действительно эффективно контролировала участок российско-украинской границы, чтобы ОБСЕ контролировала всю территорию Донбасса", - сказал он.

Также, подчеркнул П.Климкин, что должны начаться шаги по разоружения и выводу.

"Третий момент, это согласование мандата и согласование, что на дипломатическом жаргоне называют "модальности", но реального плана размещения миссии, которая должна обеспечить выборы", - отметил министр.

П.Климкин добавил, шо вокруг этих трех вопросов ведется дискуссия, но "пока прогресса здесь нет".