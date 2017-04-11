П.Клімкін поїде з робочим візитом до Варшави
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме із робочим візитом у Варшаві 12 квітня, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Зазначається, що 12 квітня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме із робочим візитом у Варшаві для участі у засіданні Міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, "Східного партнерства" та деяких інших країн ЄС.
У ході зустрічі планується обговорити перспективи розвитку ініціативи "Східне партнерство", а також транспортних сполучень між ЄС і країнами "Східного партнерства".
"Засідання міністрів у Варшаві стане важливим заходом у контексті підготовки наступного Саміту країн "Східного партнерства", який відбудеться в листопаді у Брюсселі", - зазначили в українському МЗС.
В рамках візиту заплановані окремі двосторонні зустрічі Павла Клімкіна зі своїми колегами з низки країн з метою обговорення актуальних двосторонніх та міжнародних питань.
Планується, що Глава зовнішньополітичного відомства України проведе також зустріч з Міністром національної оборони Республіки Польща Антоні Мацєревічем.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ України та Польщі, Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський, під час зустрічі у Варшаві, обговорили питання енергетичної співпраці, євроінтеграції та російської агресії.