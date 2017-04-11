П.Климкин поедет с рабочим визитом в Варшаву
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Варшаве 12 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Отмечается, что 12 апреля Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Варшаве для участия в заседании министров иностранных дел стран Вышеградской группы, "Восточного партнерства" и некоторых других стран ЕС.
В ходе встречи планируется обсудить перспективы развития инициативы "Восточное партнерство", а также транспортных сообщений между ЕС и странами "Восточного партнерства".
"Заседание министров в Варшаве станет важным мероприятием в контексте подготовки следующего саммита стран" Восточного партнерства ", который состоится в ноябре в Брюсселе", - отметили в украинском МИД.
В рамках визита запланированы отдельные двусторонние встречи Павел Климкин со своими коллегами из ряда стран с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов.
Планируется, что глава внешнеполитического ведомства Украины проведет также встречу с Министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Украины и Польши, Павел Климкин и Витольд Ващиковский, во время встречи в Варшаве, обсудили вопросы энергетического сотрудничества, евроинтеграции и российской агрессии .