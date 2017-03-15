П.Клімкін подякував Голові Сенату Польщі за підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся у Варшаві з Маршалком Сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Міністр закордонних справ України подякував Голові Сенату Польщі за послідовну підтримку України.
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Сторони позитивно відзначили дружній і добросусідський характер діалогу між парламентами двох країн.
Зазначається, що найближчою важливою подією у міжпарламентській співпраці стане візит до Варшави Голови Верховної Ради України Андрія Парубія для участі у засіданні тристоронньої Міжпарламентської Асамблеї Україна-Польща-Литва 27-28 березня 2017 року.
"Відбувся обмін думками щодо нових ідей та ініціатив на парламентському рівні, які сприятимуть подальшому зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща", - йдеться у повідомленні.