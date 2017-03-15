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08:46 • 26824 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 113740 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129007 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137275 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 128882 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120354 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106799 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107726 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103978 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Климкин поблагодарил Председателя Сената Польши за поддержку Украины

П.Климкин поблагодарил Председателя Сената Польши за поддержку Украины

Киев • УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин встретился в Варшаве с Маршалком Сената Республики Польша Станиславом Карчевским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил Председателя Сената Польши за последовательную поддержку Украины.

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Стороны положительно отметили дружественный и добрососедские характер диалога между парламентами двух стран.

Отмечается, что ближайшим важным событием в межпарламентском сотрудничестве станет визит в Варшаву Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия для участия в заседании трехсторонней Межпарламентской Ассамблеи Украина-Польша-Литва 27-28 марта 2017 года.

"Состоялся обмен мнениями о новых идеях и инициативах на парламентском уровне, которые будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - говорится в сообщении.

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