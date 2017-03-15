П.Климкин поблагодарил Председателя Сената Польши за поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин встретился в Варшаве с Маршалком Сената Республики Польша Станиславом Карчевским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Министр иностранных дел Украины поблагодарил Председателя Сената Польши за последовательную поддержку Украины.
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Стороны положительно отметили дружественный и добрососедские характер диалога между парламентами двух стран.
Отмечается, что ближайшим важным событием в межпарламентском сотрудничестве станет визит в Варшаву Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия для участия в заседании трехсторонней Межпарламентской Ассамблеи Украина-Польша-Литва 27-28 марта 2017 года.
"Состоялся обмен мнениями о новых идеях и инициативах на парламентском уровне, которые будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - говорится в сообщении.