П.Клімкін обурений провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр закордонних справ України висловив обурення щодо нападу на генеральне консульство Польщі у Луцьку, назвавши його провокацією. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з РП. Робимо все, щоб винні були покарані”, — написав П.Клімкін.
Нагадаємо, в ніч на 29 березня генконсульство Польщі обстріляли у Луцьку.
У поліції зазначили, що у генконсульстві вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната.
Як повідомляв УНН, МЗС Польщі викликало посла України через напад на генконсульство в Луцьку
Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку.Це підлість від тих,хто проти нашої дружби з РП.Робимо все,щоб винні були покарані— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 марта 2017 г.