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П.Клімкін обурений провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку

Київ • УНН

 • 12308 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр закордонних справ України висловив обурення щодо нападу на генеральне консульство Польщі у Луцьку, назвавши його провокацією. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з РП. Робимо все, щоб винні були покарані”, — написав П.Клімкін.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня генконсульство Польщі обстріляли у Луцьку.

У поліції зазначили, що у генконсульстві вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната

Як повідомляв УНН, МЗС Польщі викликало посла України через напад на генконсульство в Луцьку

Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку.Це підлість від тих,хто проти нашої дружби з РП.Робимо все,щоб винні були покарані

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 марта 2017 г.

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