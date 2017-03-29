П.Климкин возмущен провокацией против генконсульства Польши в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины выразил возмущение нападением на генеральное консульство Польши в Луцке, назвав его провокацией. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Возмущенный провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с РП. Делаем все, чтобы виновные были наказаны”, — написал П.Климкин.
Напомним, в ночь на 29 марта генконсульство Польши обстреляли в Луцке.
В полиции отметили, что в генконсульстве взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната.
Как сообщал УНН, МИД Польши вызвало посла Украины из-за нападения на генконсульство в Луцке.
Возмущенный провокацией против Генконсульства Польши во Луцьку.Це подлость тех, кто против нашей дружбы с РП.Робимо все, чтобы виновные были наказаны— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 марта 2017 г.