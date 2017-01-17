П.Клімкін обговорив з головою ОБСЄ ситуацію на Донбасі та питання звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні на двосторонній зустрічі П.Клімкіна та С.Курца обговорювались питання навколо Донбасу та питання звільнення заручників. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з діючим головою ОБСЄ, Міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми обговорили тільки ситуацію на і навколо Донбасу. І другою темою був також кримський аспект і необхідність звільнення заручників і політвязнів. Тобто двосторонні відносини ми сьогодні не обговорювали",- сказав він.
Як повідомляв УНН, голова ОБСЄ Себастьян Курц відвідає Москву.