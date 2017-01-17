П.Клімкін обговорив з головою ОБСЄ ситуацію на Донбасі та питання звільнення заручників

"Сьогодні ми обговорили тільки ситуацію на і навколо Донбасу. І другою темою був також кримський аспект і необхідність звільнення заручників і політвязнів. Тобто двосторонні відносини ми сьогодні не обговорювали",- сказав він.

Як повідомляв УНН, голова ОБСЄ Себастьян Курц відвідає Москву.