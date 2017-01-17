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П.Клімкін обговорив з головою ОБСЄ ситуацію на Донбасі та питання звільнення заручників

П.Клімкін обговорив з головою ОБСЄ ситуацію на Донбасі та питання звільнення заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні на двосторонній зустрічі П.Клімкіна та С.Курца обговорювались питання навколо Донбасу та питання звільнення заручників. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з діючим головою ОБСЄ, Міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми обговорили тільки ситуацію на і навколо Донбасу. І другою темою був також кримський аспект і необхідність звільнення заручників і політвязнів. Тобто двосторонні відносини ми сьогодні не обговорювали",- сказав він.

Як повідомляв УНН, голова ОБСЄ Себастьян Курц відвідає Москву.

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